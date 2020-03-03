針對新冠肺炎疫情在海外呈現擴散態勢，廣東正全面加強入境健康管理，對來自或去過離境國家疫情嚴重地區的人員，入境廣東後一律需接受居家或集中醫學觀察14天。

近日，國外新冠肺炎確診病例劇增。截至北京時間3月2日，大陸以外共64個國家和地區報告新冠肺炎累計確診病例9500餘例，已有7個國家的累計確診病例逾100例。如何阻斷疫情從外部輸入，成為全球範圍內一個緊迫而現實的問題。

3月1日凌晨，廣東省衛健委通報，深圳市衛健委報告1例境外輸入新冠肺炎確診病例。該患者近兩年一直在英國工作，2月27日由倫敦飛往香港，後搭乘渡輪到蛇口碼頭入境。29日，患者在深圳出現咳嗽、發熱症狀，咽拭子初篩新冠病毒核酸陽性，後轉入定點收治醫院隔離治療。目前患者病情穩定，確定密切接觸者達93人。

近期，多國出現新冠肺炎感染者數量持續攀升現象，世界衛生組織已將新冠肺炎疫情全球風險級別上調為「非常高」。3月2日下午，廣東省已在第一時間建立起相應的跨部門聯動協同機制，堅持多措並舉、精准防控，進一步加強入境健康管理，嚴防境外疫情輸入。

(旺報 )