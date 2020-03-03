新冠肺炎疫情持續延燒，避免可能的群聚感染，屏東基督教醫院與國小防疫中心宣導學校仁愛國小合作，安排畢業後第1年的住院醫師前往學校及社區宣導正確防疫知識，趁勢培訓社區防疫小尖兵。

9位分別來自成大醫院、奇美醫院、嘉義基督教醫院、高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院、高醫畢業後第1年的住院醫師，目前在屏基接受2個月社區醫學訓練，認識並體驗基層醫療。

由於學校已停止大型集會，因此住院醫師們從上周開學後便進入仁愛國小，依學校健康中心安排到各年級一班一班地宣導，內容包括認識新型冠狀病毒肺炎的傳染途徑、症狀及預防；正確洗手步驟、如何戴口罩，學生們反應熱烈，發問各種問題，從無症狀該怎麼辦到藥物治療等，顯示學生們也很關注疫情發展。

醫師潘柏宏指出，到校宣導衛教主要的目的就是教導學生如何打斷新冠肺炎的傳染途徑，包括戴口罩、勤洗手，其實懂得越多、沒來由的恐慌也就能夠避免。

(中時 )