新冠肺炎疫情延燒，讓健保制度再度受到討論，民進黨立委林俊憲主張修改《全民健康保險法》，新增健保被保險人第七類，針對一年內在台灣未住滿183天、無法提出收入證明及繳稅紀錄者，健保費提高至1.2萬元。對此，民眾黨立委蔡壁如今表態支持修法，她認為對中華民國沒貢獻不能用健保，這部分大家可以討論。民進黨團幹事長鄭運鵬則呼籲，各種討論方向都不要造成其歧視任何一個個人、職業和區域，但針對長期旅外及收入不明亮部分是可以研究的方向。

蔡壁如表示，以前在醫院工作時就忿忿不平，像是長年旅居國外的人因為牙痛專程回台看醫生，因為台灣健保比買來回機票還要便宜，所以民眾黨及她個人都支持修法，至於要怎麼修大家可以一起來討論。

蔡壁如認為，對這片土地有貢獻的、有納稅的，本來就該享有健保，但長時間居留國外，或是對中華民國沒有貢獻，也沒有繳稅，只是拿一本中華民國護照，這部分要如何修法限縮確實可以討論。

針對修法目的在限縮「黃安與小明們」納保資格，鄭運鵬說，現在談很多個案，其實和實際其況有很多落差，像是黃安這一類的人，有事罵很大聲，要盡義務就躲起來，所以引起反感，健保補破網市政府及立法院的事，呼籲不要造成任何人、職業等歧視。

對於外界針對長期旅外及收入不明的質疑，鄭運鵬表示，收入不明部分，過去曾發生名模條款，後來就用最高級距繳納保費，這是可以研究的方向。

(中時 )