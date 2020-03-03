國民黨7日將進行黨主席補選、中常委改選投票，不過上週三 (2月26 日)中常會通過代理考紀會主委周守訓之後，衍生意外插曲。請辭的前考紀會主委魏平政，2月27日接獲准職的公文，昨天接獲「新」投票通知，且被告知喪失黨代表身分，因此無法投黨代表票圈選中常委，只能投黨員票圈選黨主席，令知情者大酸黨中央這次「效率超高」。

國民黨2月24日在官方網站公告「第20屆第二任中常委全國選舉人」名冊，臚列這次中常委選舉具投票權的1967位黨代表名單；依中常委選舉辦法，每位黨代表可從48位中常委候選人中最多圈選16票，經統計票數後，選出32位中常委。而1967位黨代表中，除了票選、當然黨代表，另有2、3百位國民黨中央黨部一級主管、縣市黨部主委及黨籍公職人員等不須經過票選的「核定黨代表」，其中魏平政是編號6號的黨代表。

知情人士指出，2月17日魏平政以「生涯規劃」為由請辭考紀會主委，連帶造成隔天預定要討論無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案的考紀委員會流會。雖然魏平政同時把辭呈遞交代理祕書長曾銘宗，但曾並未批准，而是設法慰留，直到上週三中常會通過由周守訓代理考紀會主委，隔天（2月27日）上午曾銘宗才批准辭呈，魏平政也在當天下午回考紀會拿代理祕書長准辭的公文，正式離開黨職。

不過昨天（3月2日）魏平政突然接獲國民黨松山區黨部以平信郵寄的黨主席選舉投票通知單，要魏7日到松山區一處活動中心投票；因為魏早在2月25日就回中央黨部領取兩張投票通知，要魏7日到中央黨部投中常委、黨主席選票，魏還很納悶怎會突然「被」變更投票所，因此打電話請教組發會，被告知他已被取消黨代表資格，只剩黨員身分，因此不能投中常委選票，只能投黨主席票，投票所也從中央黨部改為松山區的活動中心。

知情人士也透露，昨天下午，組發會又送一張黨主席投票通知單到考紀會，請考紀會黨工轉交魏平政，內容同樣是通知魏到松山區活動中心投黨主席選票；相較過去人事作業期約3到5天，這次魏的辭呈生效、取消黨代表的作業，幾乎是當天同日完成，「效率超高」，昨天黨中央官網上第6號黨代表也已換成周守訓。

魏平政受訪證實相關過程，他說，此事也令他很佩服「國民黨效率突然大幅提升」，上周四才批准辭呈，但前一天就先任命代理主委，且辭呈生效後隔了3天連假，他就收到「新」投票通知單，顯然區黨部 27日下午就寄出。令他有點疑惑的是，黨代表名冊不是2月24日就公告了，為何後來又「更新」，不知最後公告定案的期限是何時。

對此組發會解釋，2月24日公告黨代表名冊及開放閱覽7天，至昨天已確定名單，唯一變更的就是考紀會主委一席，從魏平政變更成周守訓，作業上完全沒問題。

(中時 )