Google 在先前宣布將針對 Pixel 系列手機推行「feature drop」(功能投放)，也就是一次更新多項新功能的計畫後，稍早前向 Pixel 設備推送了三月份的更新，帶來多項新功能，讓你手中的 Pixel 手機瞬間變得更強大了。

New Pixel features have dropped. Your phone, now even more helpful.

Google 產品經理 Susie Church 在 Google 官方部落格撰文，詳細說明了本次針對 Pixel 手機的 feature drop 究竟帶來了哪方面的更新。

一、Pixel 推出全新音樂控制功能

先前，Pixel 4 設備使用 Motion Sense 可以往前跳過一首歌曲或回到上一首歌曲。現在經過最新的 feature drop 升級後， Pixel 4 系列使用者可以在手機上方使用 Motion Sense 輕觸手勢暫停和繼續播放音樂。這樣一來，要與人交談前就可以輕鬆暫停音樂，不必拿起手機操作。

二、需要幫助時，Pixel 會是最佳幫手

2019 年 10 月， Google 為美國 Pixel 4 使用者推出了個人安全應用程式。該應用程式會使用手機的感應器，快速偵測使用者是否遭遇重大車禍，詢問使用者是否需要緊急救援服務。當使用者需要撥打 911 緊急救援專線時，可以利用語音命令或輕觸一下裝置求助。現在則是進一步為澳洲 (000) 和英國 (999) 的 Pixel 使用者推出這項功能。若個人安全應用程式詢問使用者是否安全無恙時，沒有收到任何回應，Pixel 會與救援單位分享使用者的相關詳情，例如位置資訊等。

三、舊款 Pixel 裝置可以體驗

Google 將為更多 Pixel 裝置推出一些實用的功能。現在，Pixel 2 的使用者可以使用即時字幕(Live Caption)功能，自動針對手機上播放的媒體產生字幕。

四、相機及影片提供更多樂趣

使用者可以運用 AR 效果發揮創意，在與朋友進行的視訊通話中就能即時使用。這些效果會配合臉部表情呈現變化，為 Google Duo 通話時光帶來全新樂趣。此外，Pixel 4 的自拍功能也越來越進步。裝置的前置鏡頭現在可拍出有景深的影像，改善肖像模糊和抽色效果，並能在 Facebook 上製作 3D 相片。

五、表情符號可自動，並新增 169 個選擇

表情符號 12.1 更新推出後，Pixel 上的表情符號現在可供使用者進一步自訂，且外觀更加多元。其中新增了 169 種表情符號，可代表更廣泛的性別、種族和膚色差異，並且有更多組合，提供更多樣化的選擇。

六、功能更強大的電源按鈕

Pixel 使用者將可以更快速地存取 Google Pay。只要按住電源按鈕，即可滑動瀏覽簽帳金融卡和信用卡、票券、登機證，或存取 Google Pay 中的任何其他物品，只要是美國、英國、加拿大、澳洲、法國，德國、西班牙、義大利、愛爾蘭、台灣和新加坡的使用者均可使用此功能。如果是 Pixel 4 的使用者，還可以快速存取緊急聯絡人和醫療資訊。

現在，透過 Pixel 使用 Google Pay 也可比以往更輕鬆地搭乘飛機。只要拍攝登機證，點擊通知後即可將登機證儲存至 Google Pay，也可以即時收到最新的航班資訊，登機當天，只要按住電源按鈕就可以開啟登機證。該功能將於3月開始在所有地區陸續推出，只要是 Pixel 3、Pixel 3a 及 Pixel 4 的使用者都可以使用此功能。

七、自訂 Pixel 外觀和風格

許多系統層級的進階功能可讓 Pixel 使用者進一步控制裝置外觀和風格。多數的使用者可能都知道，深色主題除了好看之外，還有助於節省裝置電力，從今天起，深色主題的實用性將更加提升。Pixel 的深淺背景切換將有更大的彈性，能夠根據使用者所在地的日出和日落時間設定深色主題的時間。

曾經在上班時忘了將手機設為靜音嗎？Pixel 可根據 Wi-Fi 網路或實際所在位置自動啟用部分條件。使用者可以自訂鈴聲，讓裝置在連上辦公室 Wi-Fi 時轉成靜音，或在來到自家門前時開啟「零打擾」模式，專心陪伴家人和處理重要的事。

在 Pixel 4 使用者與手機內容互動的方式上，使用者也將獲得幾項獨特的更新。Google 改良了 Pixel 啟動器中的長按選項，讓使用者可以更快地透過應用程式取得更多協助。自動調整亮度功能也進行更新，螢幕現在可以暫時地調高螢幕亮度，當裝置處在極為明亮的環境光下時 (例如直射的陽光)，使用者可以更輕鬆地查看螢幕上顯示的內容。請在這裡進一步瞭解自訂螢幕的選項。

(中時電子報)