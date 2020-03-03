賴清德揮手向產線人員加油打氣。（莊曜聰攝）

康那香5條新產線上線後，加上原有產線調校，日產可達150萬片以上。（莊曜聰攝）

賴清德與地方各產業人士會面。（莊曜聰攝）

賴清德大讚康那香是愛國企業。（莊曜聰攝）

準副總統賴清德今天到台南將軍參訪不織布大廠康那香，了解目前口罩生產線狀況，也慰勞員工及支援的國軍弟兄辛苦，經濟部支援康那香的5條生產線也已經開始裝機測試，董事長戴榮吉也提到，目前已供應全台560萬片醫療口罩，原產線機台經過後續調教後加上新產線，有望達到日產超過15萬片的目標。

準副總統賴清德在立委郭國文等人陪同下來到將軍康那香訪視口罩生產線，聽取廠方人員簡報，並與台南在地包括製造、服務、運輸等各產業人士會面，討論政府因應疫情的相關做法，賴稱讚陳時中指揮得宜，蔡總統延辦就職典禮、民間配合防疫停辦大型活動等作為。

賴清德大讚康那香是「愛國企業」，不只這次新冠肺炎，在2003年SARS疫情時，就曾支援政府製作口罩供應防疫，這樣以全民優先、營利在後的企業值得尊敬與鼓勵，新冠肺炎疫情嚴峻，台灣防從官方、產學到民間同心協力，防疫工作備受各國肯定，可說是「我台灣，我驕傲。」

康那香董事長戴榮吉說，當初會成立觀光工廠，就是賴清德在台南市長任內促成，康那香現有的產線製作政府徵用的醫療級口罩，日產21萬片，原生產線在德國廠商調校後，可望從21萬增加到百萬片，再算上新增5條口罩產線的50萬片，有望達到日產150萬片，約是政府日產1500萬片目標的10分之1。

(中時 )