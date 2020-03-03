新型冠狀病毒疫情持續發展，許多企業及個人工作室改採視訊方式來避免人與人接觸的風險。遠傳電信推出「遠傳分享通」全新服務，包括一號多裝置語音話務、顯示公司代表號、雲端總機、視訊會議等功能，不只能協助企業防疫，更能幫助藉此完成數位轉型、提高辦公效能。防疫期間，更提供首月免費優惠，與企業夥伴攜手共度難關。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信一直致力於行動化與雲端技術的創新，快速滿足不同產業類型企業多樣化的需求，而今數位轉型是中小企業追求獲利成長的關鍵，「遠傳分享通」整合語音、雲端總機與視訊功能，並提供多元方案供選擇搭配，特別適合中小企業申辦。

遠傳電信表示，防疫考驗著企業的應變力，但也是企業數位轉型的契機，對於中小企業而言，各類通訊功能能彈性佈署、便利順暢、直覺操作才能符合需求，自行添購交換機與話機設備以及後續維護的人力與經費未必符合效益，「遠傳分享通」則是此刻兼顧防疫與商務運行的最佳解決方案。

「遠傳分享通」功能包括「手機即話機」支援一號多裝置，手機、桌機與個人電腦同時響鈴，來電不漏接，讓員工溝通重要訊息；「雲端總機」具備語音自動總機功能，無須購買與維護設備；「視訊會議」則可遠端視訊通話、共享桌面，提升會議效率。

(中時 )