雖新冠肺炎疫情延燒，但隨著大陸復工以及美國鋼價續漲，有利於拉動後續鋼價。中鋼(2002)第二季內銷盤價止跌開小高盤，第二季營運可望逐步改善，包括中鋼今日股價走穩，中鴻(2014)及新光鋼(2031)等股上揚。

隨著大陸鋼廠及用鋼的汽車業等陸續復工，大陸鋼價緩步回升，此外，美國鋼鐵等大廠平板鋼每公噸跳漲44美元，加上上周回檔的主要原料鐵礦石本周一大漲近5美元至每公噸近89美元，原料價格走漲也有助於提升後市鋼價上漲的動能。

中鋼第二季起實施月盤及季盤混合制度，日前開出第二季/4月盤價平均漲300~600元，平均漲幅1.9%，預期第二季鋼市回穩後，可望於5月進一步增溫。

中鋼第二季內銷盤價止跌開小高盤，並拉高單季銷售目標至290萬噸，比首季的實績280萬噸續增。中鋼基本面逐步落底。

中鋼第一季盤價開低，平均跌幅約3%，帶動下游補庫存。中鋼第一季銷售量目標272萬噸，實際達成280萬噸，優於預期。由於中鋼1月仍虧損，第二季除了節源同時也增加銷售目標，至290萬噸，比首季的實績280萬噸續增。

中鋼在2月21日開出第二季內銷盤價，目前接單狀況不錯，但因新冠肺炎疫情干擾短期鋼市，公司持續密切注意疫情對市場供需之影響。

中鋼已順利調漲4月和第二季相關產品價格，平均漲幅1.9%，隨著3、4月需求旺季的到來，可望激勵下游廠商提貨的意願，若未來大陸的疫情能夠盡快的獲得控制，預期3月下旬起隨著大陸復工率的提高，將有助於提升貨量的增加。

(時報資訊)