無懼肺炎疫情延燒，全球金融科技產業2月下旬再傳兩宗「天價」併購案，交易金額合計達200億美元，占去年全年併購金額一成。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，雖然短期市場情緒驟變，但科技發展的腳步不會停歇，甚至在疫情擴散引導下，經濟活動正大量從實體門店轉到網路平台，嘉惠金融科技產業，中長期潛力不容忽視。誠如2003年SARS事件後，中國互聯網迎來突飛猛進的發展，預料新冠肺炎消退後，也將帶來全球金融科技的破壞式創新商機。

綜觀近期兩宗併購案分別是：一、華爾街巨頭Morgan Stanley宣布將以130億美元收購線上券商E-Trade，藉此跨足大眾金融領域，金額創2008年金融海嘯以來之最。二、美國報稅軟體大亨Intuit計畫以70億美元併購信用評分公司Credit Karma，耕耘消費金融市場，是Intuit成立以來最大規模併購案。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，2020年開年，金融科技業併購活動即盛況空前，包括：國際信用卡發卡組織Visa收購新創公司Plaid、法國兩大數位支付公司Worldline和Ingenic宣布合併。進入2月下旬，儘管武漢肺炎疫情擴散，熱度未因此降溫，交易規模更迭創新高。

根據金融科技投資銀行FT Partners統計，2019年全球金融科技總併購金額達2338億美元、交易件數達989件，雙雙創下歷史新高。其中，金額超過10億美元的案件就有23件。而今年來的幾宗併購案，規模合計就超過300億美元，預期全年有機會刷新去年紀錄，再創新高。

唐祖蔭認為，年初以來的幾宗併購案顯示三大重點：一是短期利空事件，無礙中長期創新趨勢的發展；二是金融業轉型迫在眉睫，促使傳統銀行業不惜血本收購新創公司，快速掌握生存商機；三是大宗或消費金融扮演金融科技主流應用，帶動數位支付普及率大幅提升。

(時報資訊)