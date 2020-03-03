台中市就讀小學四年級的郭姓男童，日前出現腹痛、腹瀉及發燒情況，就醫診斷為腸胃炎，但住院治療1周仍未好轉，進一步檢查才發現是罕見的「克隆氏症」作祟。醫師指出，「克隆氏症」屬於自體免疫疾病，容易反覆發作，長期下來恐影響孩童發育。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科主治醫師陳德慶指出，克隆氏症屬於全身上下都可能發炎的免疫疾病，其症狀包括腹瀉、腹痛、肛裂、血便及營養不良、貧血等，患病初期常被誤診為腸胃炎，必須經大腸鏡切片檢查確認，郭童也一度被診斷為腸胃炎，使用抗生素治療1周未好轉，後改用免疫調節藥物，病情獲控制。

陳德慶表示，克隆氏症若沒及早控制，還可能出現肝炎、關節炎等腸道外疾病，期通常發生在大腸、小腸，接著引發反覆式腸道潰瘍並引起腸道狹窄、腸壁變厚、膿瘍等併發症，因復發率很高，多數患者須終身服藥。

陳德慶強調，克隆氏症好發於20至40歲青壯年，在台灣發生比例約10萬分之0.2，若發生在孩童身上，因其反覆造成腸胃道發炎，恐影響學童生長，建議患者若發炎情況嚴重，飲食應以低渣為主，並須定期追蹤。

(中時 )