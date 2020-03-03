前新北市長朱立倫3日出席雲林縣愛老眼鏡捐贈記者會受訪表示，社會最期待國民黨是改革、改造，而不是改選而已，本周六要選舉了，希望是一個爭氣而不是爭鬥的選舉。

朱立倫是社團法人銀光未來創新協會創辦人，該會捐贈雲林縣府免費老花眼鏡2萬付，3日出席捐贈記者會。

會後媒體詢問他是否為下一屆黨主席選舉暖身，他回答現在是自由之身，到各地多多交流與學習，多交一些朋友，沒有特定的想法，過去有很多公務經驗，現在是回饋時候。

朱立倫回應媒體詢問他對國民黨主席補選看法時表示，社會最期待國民黨的是改革、改造，而不是改選而已，周六就要選舉了，希望是一個乾乾淨淨的選舉、一個爭氣而不是爭鬥的選舉。

朱立倫說，總統大選、立委選舉之後，大家看到國民黨的改革似乎比較少，黨內的紛爭比較多，對支持者是再一次失望，希望之後不論是誰當選，都全力支持改造和改革。

(中時 )