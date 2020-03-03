「館長」陳之漢先前爆料指余天透露吳宗憲（憲哥）私下欠了數億，事情鬧大後，憲哥揚言已對館長提告，也表示余天否認亂抖他八卦。對此，館長在直播中坦言聽聞此事不太開心，說當時選舉時自己特別安排讓余天上節目，無奈被過河拆橋，嘆或許以後選舉都不會再幫余天。

吳宗憲日前表示求證余天後，對方澄清只是開玩笑，沒有亂爆憲哥八卦，館長得知被余天黃金切割後，在直播中發誓：「我如果唬爛，我全家人死光光」，也暗指余天行為不道德，「以後誰敢站你們這邊」，並承認心情很差。

館長又說，當時選舉時有不少人申請上他節目，他為力挺民進黨和余天，特別同意安排了余天上節目的檔期，沒想到如今像是被余天打臉，讓館長十分傻眼，直說如果民進黨都是這類做法，以後選舉不敢再幫忙。

而館長先前就對此事有諸多怨言，鬆口：「只是我們跟余天大哥、還有一些大哥在那邊聊天的時候，剛好把事情扯出來，我剛好就講了。」也說爆料後有跟余天助理道歉，對方回說沒關係，說了就說了。

(中時電子報)