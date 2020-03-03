台南科學園區環東路、環西路、南科二路種了2000多株黃花風鈴木。（劉秀芬攝）

台南科學園區環東路、環西路、南科二路種了2000多株黃花風鈴木。（劉秀芬攝）

台南科學園區環東路、環西路、南科二路種了2000多株黃花風鈴木。（劉秀芬攝）

春暖花開，民眾上周末連假外出踏青追花，遊客湧入各賞花景點，尤其是南部黃金風鈴木大綻放，八掌溪畔、急水溪河堤旁都有吸引遊客拍照打卡，其實在台南科學園區，就有綿延數公里的黃花風鈴木花道，是南科人上下班順便賞花，是生活中的小確幸。

為美化園區景觀，台南科學園區自2005年開始種植黃金風鈴木，第一批共種下567株，歷年來陸續增植，目前更有2323株，主要種植區域為環東路、環西路、南科二路。

現在正值黃花風鈴木盛開期，環東路、環西路兩側花海串成一條黃色錦帶，綿延數公里，猶如一條黃金大道，微風一吹，落花繽紛如黃金雨，吸引南科員工拍照打卡，在臉書分享美景，年年也有許多攝影愛好者前往取景。

遊客若要前往南科賞花，可由台鐵南科站搭接駁車，順便參觀南科考古館，南科考古館不僅館藏豐富，亦有許多網美必拍景點，從館內還可由上往下拍高鐵列車穿過黃花風鈴木花海的季節限定美景。

南科園區管理處對園區綠化非常用心，園區不僅有黃花風鈴木，其他處還有木棉花、羊蹄甲正在盛開，但黃花風鈴木花期僅半個月，想要拍黃金大道的遊客，可要把握賞花良機。

(中時 )