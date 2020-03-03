日本官房長官菅義偉3日在記者會上針對口罩持續缺貨之事表示，「從2月中旬起，每周已確保超過1億片口罩的供貨量，3月將擴大到月產逾6億片的規模。」

日本政府為了增加口罩的供貨量，上周已決定支援3家企業的設備投資。菅義偉還呼籲民眾，只要買夠用的口罩數量就好，千萬不要囤貨。

新冠肺炎疫情在日本擴大延燒，使口罩的需求大增，廠商已啟動24小時的生產體制仍供不應求。日本政府最快將於3日根據《國民生活穩定緊急措施法》，指示生產、銷售口罩的廠商直接供貨給政府。政府將1次買斷廠商生產的抛棄式口罩，首先供應給已發布緊急事態宣言的北海道。

NHK報導，消息人士透露，這次日本政府買了約320片的口罩，預定可供8萬戶人家使用，每戶平均約40片左右，大約是病毒潛伏期間的2周所需的量，針對感染擴大的自治體居民則用郵寄的方式分送。

日本在第1次石油危機發生的昭和48年（1973年）制定了此法, 當時是為了因應物價高漲或經濟發生異常的情況下，日本政府確保日常生活中不可或缺的物資而制定的。政府可規定物資的數量及價格，要求業者直接賣給政府，這次是首次運用此規定。

針對日本消費者不停搶購、囤積衛生紙一事，菅義偉表示，「衛生紙等幾乎都是國內生產，庫存也十分充足，希望民眾能沉著行動。」

(中時電子報)