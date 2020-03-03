董至成剛傳出婚變沒多久，離婚程序都還沒走完，又背著經紀公司私接工作，還是接連兩場購物直播，可說證據確鑿，傳出可能會以此被提告違約，對此經紀人表示：「董哥這部分我們還在協商中，他其實不太懂直播的東西，人家找了就去，但這其實已經違反合約內容，所以已經找了董哥要來公司談這件事情，那會怎麼樣？其實還不太知道。」

經紀人表示，公司看到直播訊息詢問董至成，他整個人嚇到，本來只是認為去上朋友的直播，沒想到對方是賣東西的，「希望不要走到法律這步，基本上他對廠商權益不是很清楚，我跟他講，這個事情蠻嚴重的，你可能要來一下，他才知道這個可能會違約。」董至成在經紀公司詢問之下，坦承朋友直播完有給紅包，而這個紅包在經紀公司看來，即為有償的商業行為，雙方將在會議上釐清彼此認知。

據了解，這似乎不是董至成第一次陷入這種局面，有「董答應」之稱的他不擅拒絕，過去靠老婆羅若云出面處理，無奈正在走離婚程序的他目前只能靠自己。談到董至成目前工作安排，經紀人回應這幾天他已開始上通告，今天（3日）還會上《單身行不行》談感情及婚姻經驗。

(中時 )