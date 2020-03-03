新冠肺炎疫情延燒，全球總計74國淪陷，讓所有人人心惶惶，網紅「廣告小妹」透露過年得流感到診所看病，沒想到醫護人員得知她敏感身分和症狀，安排了長達近3小時的嚴格檢驗，讓她直呼：「防疫期間不可能什麼都理性對待」。

廣告小妹過年期間生病，便到知名耳鼻喉科診所掛號，原本被告知掛號已滿，但當她透露狂咳加呼吸急促等症狀，加上口音被聽出來是大陸人，讓整間診所嚴陣以待，更出動診所院長親身診斷，先是近1小時詢問病況，緊接著長達1小時左右的檢查，確定是普通流感後，便留下個人資料返家，不過隔天院長仍特別來電耳提面命，建議她三天內不要出門。

事後朋友詢問是否覺得身為大陸人被針對？廣告小妹表示：「防疫期間不可能什麼都理性對待，呼吸急促、來自國外加上大陸口音，本來就是重點懷疑對象，院方沒做錯，他們謹慎是好事」，更強調：「被折騰了近三小時雖感疲倦，可也明白這種時刻沒辦法馬虎」，更不忘向第一線的醫護人員表達感激之意。

(中時電子報)