◎堵住疫情漏洞 防疫車隊上路

交通部長林佳龍2日於臉書宣布，目前陸、港、澳、韓、義、伊朗等國家入境旅客都需要「居家檢疫」14天。從機場入境後，就不能搭乘客運、軌道運輸等大眾運輸工具。長程旅客如何返家，才不會形成防疫漏洞，就是非常重要的課題。

◎教部小編反串國師教防疫 瀏海遭本尊抓包

受新冠肺炎疫情影響，部分學校延到3月才開學，有網友發現臉書上有一個狀似星座專家唐綺陽的身影，在分析12星座開學運勢。仔細一看才發現，竟然是教育部小編也在官方臉書上反串星座國師，並認真製作12星座防疫相關要點，沒想到竟釣出本尊唐綺陽在底下留言「我有瀏海」，但仍忍不住大讚：「太有才！」。

◎連虧13年 bossini要關台51家分店

香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）宣布，由於台灣消費市場疲弱不振，台灣業務自2005/2006年會計年度起一直處於虧損狀態，該公司董事局決議退出台灣市場，目標在今年7月底關閉當地51家分店。

◎明全台有雨 氣象局曝最低溫時間點

今天短暫回暖之後，氣象局預報員王品翔說，明天到周五清晨(3/4~3/6)東北季風影響，北部、東北部降溫、濕冷，全台都有出現短暫雨的機率。這波冷空氣低溫預估西半部約14到17度，竹苗平地近山區有機會下探13度，最冷時間點落在周五清晨。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)