《木曜4超玩》20日還在日本直播。(圖／翻攝自YOUTUBE)

近日YouTuber「一隻阿圓」因到南韓拍片，返台後卻沒做好自主健康管理，更參加YouTuber大型聚會典禮「走鐘獎」，遭到外界抨擊，沒想到不只她行為「走鐘」，現網友更踢爆擁有百萬訂閱的網路節目「木曜4超玩」班底，20日才在日本直播，一行人也出席頒獎典禮，卻都沒戴口罩，讓網友超傻眼。

中央流行疫情指揮中心上月24日表示，建議旅遊警示為一、二級的國家返台旅客，入境後需自主健康管理14天，而一隻阿圓雖在臉書表示會做好自主居家管理，沒想到3天後就出門直播，加上出席YouTuber大型聚會的走鐘獎典禮，還和多名知名網紅親暱互動，卻未戴口罩，遭到網友砲轟，紛紛取消訂閱。

而現走鐘的不只有她，有網友在社群平台《 Dcard 》上發文，表示「先別說阿圓了，木曜他們也沒做好自我健康管理」，透露「木曜4超玩」20日在日本直播，24日返台的班底們，也同樣出席走鐘獎，卻一樣沒戴口罩，讓原PO超傻眼，「真的拜託拜託你們，不管是誰，好好的戴口罩可以嗎？不要到時候又增加醫護人員的困擾」。

而PO文一出，也引起網友熱議，「防疫真的不是開玩笑」、「你們有想過前線醫護人員的感受嗎」、「身為公眾人物，自己還做不良示範」。

(中時電子報)