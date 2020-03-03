女子給警方看網路留言，警方勸阻又是一起網路愛情騙子。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮一名未婚女輕熟女，上月間在網路結識1名自稱馬來西亞籍男子，被對方英挺帥照與甜言蜜語吸引，逐漸陷入情網，有天對方稱「我在出關時行李被扣住，要補支付關稅暨超重運輸費25000元，需要趕緊匯款等」，女子為解救男網友，急忙跑到花蓮國安郵局匯款，行員察覺有異，警方到場了解，發現又是境外愛情電話詐騙老梗，及時阻止匯款。

花蓮警分局中山派出所員警趕到現場，女子稱一個月前，在網路上認識自稱馬來西亞籍男子，對方每天在網路上聊天與關心後，累積了情誼，終於在近日相約見面，不過，這名男網友卻稱：「我在出關時行李被扣住，要補支付關稅暨超重運輸費共新台幣25000元，現在行李與物品卡在海關人也卡在這裡很無助，很需要趕緊匯款。」女子急忙要匯款。

警方勸導，告知為常見詐騙手法，女子一開始還不相信，警方協助撥打165反詐騙專線確認後，女子這時才恍然大悟，原是網路愛情騙子。

國安郵局行員陳小姐機警通報與警方合力成功攔阻詐騙，這名女子非常感謝警方及郵局行員的積極協助，才得以保住積蓄。

警方提醒，近期詐騙手法推陳出新，凡涉及錢之事，依照防詐三原則，一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，或撥打165反詐騙專線，以免無端造成財物損失。

(中時 )