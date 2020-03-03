屏東監獄1名陳姓戒護科長2018年12月某日開車上班，卻在監獄門口遇到「假車禍」，遭車上楊男等惡煞突襲，並衝進監獄打斷他的手腳，但由於無法證明是預謀犯罪，下重手傷人的惡煞僅被依《共同傷害罪》判刑10月，屏東地院民事庭昨（2）日再判楊男等人，應連帶賠償陳姓科長162萬多元。

判決書指出，2018年12月27日早上6時許，陳姓科長開車到屏監上班，當車子抵達屏監大門口，遭1輛黑色轎車從後方追撞，隨即下來楊姓等4名年輕人，分持棍棒對陳男猛K，陳逃進監獄求救，凶嫌仍追進監獄，打斷陳男手腳，4人行凶後連同車上1名共犯，待在現場等候警方，辯稱是「行車糾紛」。

由於陳男在屏監擔任戒護科長，這起獄官遭伏擊案，警告意味明顯，但檢方卻查不出幕後主使者，無法證明是預謀犯罪，只能以刑度3年以下的普通《傷害罪》偵結起訴。

屏東地院去年10月依《共同傷害罪》，將施暴的楊、許、邱、鍾等4人，各判10個月徒刑，另一同車林姓共犯判刑5個月，可易科罰金。

檢方調查，陳男遭襲後包括左手掌、拇指、腓骨骨折、左小腿粉碎性骨折等嚴重傷勢，屏東地院民事庭昨認為涉案5人應賠償醫療、復健及精神撫慰金等共162萬5887元，可上訴。目前已調離屏東監獄的陳姓科長表示，尊重司法判決，傷勢經長期復健已有好轉，他會繼續在崗位上認真工作。

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(中時電子報)