黃鐙輝攜愛妻萁萁和萁媽三人，日前一同登上《一袋女王》節目，大談岳母對女兒及女婿的差別待遇，整場爆笑連連笑果不斷。黃鐙輝當年想跟萁萁同居，先電話裡跟萁媽求同意，沒想到萁媽在電話裡一陣痛罵後，約黃鐙輝南下高雄路邊攤聊聊，還先準備好兄弟，就怕黃鐙輝只是想玩女兒，想說電話裡罵不走就看能不能把黃鐙輝打走。

萁媽表示萁萁從小身體就不好，常常往醫院跑，甚至有好幾次的病危通知，直說萁萁是在高雄醫學院打點滴長大的，就因為萁萁常常生病加上胃口不好常常不吃飯，所以長得又黑又瘦又小，很怕她嫁不出去，讓萁媽邊說邊笑著拍黃鐙輝的肩膀說：「還好有這個替死鬼。」逗趣發言笑翻全場。

而黃鐙輝則說，「因為萁媽以前忙著賺錢根本沒空管小孩，所以萁萁從小零用錢就有一千塊，用完萁媽就會再補，導致萁萁從小就愛亂買東西」。直到跟自己交往後，黃鐙輝為了要修正萁萁的金錢觀，甚至還沒收她的信用卡，要她要買什麼要先跟自己講，沒想到卻惹來萁媽大怒說黃鐙輝把女兒教壞了，變得跟女婿一樣節省，而且自己現在想買什麼都會被萁萁管，對此萁萁也幫媽媽說話，因為媽媽以前都是自己賺錢自己花，現在要控制媽媽花費真的有點難度。

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(中時電子報)