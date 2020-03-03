新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市鳥松國中推出防疫新招，師生們合力將教室外的陽台改成「好望角」教室，將原先在較密閉的教室上課的同學們，改到戶外防疫教室，讓學生有寬敞通風的學習空間，吹著徐徐微風伴隨大自然的蟲鳴鳥叫一邊學習，同學們們表示特別又有趣。

此次的好望角教室巧思是由鳥松國中師生共同發想，鳥松國中校長張振義表示，從寒假期間就開始著手規劃和佈置此間陽台教室，學生們自發性擔任志工，分組清理和裝飾佈置教室，耗時兩三個月，終於趕在開學時正式開張，這間教室，不僅更通風，同時與大自然接觸讓學生可以激發創造力。

位於2樓的戶外防疫教室，不時傳來清脆的鳥鳴，眺望出去景色優美，獲得師生們一致好評。鳥松國中學生表示，開放式的教室十分新鮮，感覺更寬敞，而且夏天要到了，這間教室不僅相對於普通教室來的涼爽，更可以降低群聚傳染的可能性，讓同學們可以安心上課。

(中時 )