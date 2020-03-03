昨天深夜在花蓮住家破壞電子腳鐐，隨即逃往台北市大同區犯下強劫案件的重型假釋犯歐力源，竟然是在民國86年5月間，擔任計程車司機時，在台北市內湖將女姓乘客載至麥帥公路強劫性侵害的惡行重大「計程車之狼」。如今他破壞電子腳鐐逃到熟悉的台北市，檢警如臨大敵，更讓婦女人心惶惶。

據了解，原本在’台北市擔任無線電台計程車司機歐力源，86年5月間於台北市內湖載客時，涉嫌將女乘客載至麥帥公路的隱密地點，強劫性侵，並恐嚇不得報警，否則將要殺害，案經周女記下車號及駕駛姓名報警查獲。

歐力源是在4月17凌晨4點50分，駕駛其兄所有的營業小客車，途經台北市內湖文德路，看到一名女性在該處招手攔車，歐嫌見女子深夜隻身搭車，認有機可乘，搭載女子上車後，沿途尋覓隱密作案地點，在行經麥帥公路往南京東路第二個巷子內，歐嫌將車門反鎖，並將該車熄火停置於路旁，將駕駛座往後平放，取出預藏的瑞士刀一把，架於女子脖子上，喝令女方交出財物，致其不能抗拒，而交出身上所有的一千元。

歐嫌當時猶未滿足，更脅迫女子內褲脫下，女子不肯並抗拒，歐遂毆打其額頭致其受傷，並於女方害怕而無法抗拒的情形下，強行性侵得逞，然後將女方載往外雙溪山上，再性侵害女子一次，並恐嚇不得報警，否則要將她殺害，經女方百般哀求後，歐才將女子至內湖文德路放其離去，經女子機警記下車號及駕駛證姓名後報警查獲。

(中時電子報)