新冠肺炎疫情延燒，中央防疫指揮中心建議各級民代不要跑攤，獲台南市議會集體回應，議長郭信良3日率不分黨代議員，宣布即日起將配合「民代不跑攤」、「拱手不握手」、「勤洗手」等中央防疫作為，請市民朋友們體諒民代不是不認真，而是基於防疫考慮。

郭信良今天率王家貞、黃麗招、穎艾達利、吳禹寰、洪玉鳳、蔡秋蘭、谷暮．哈就、李鎮國、盧崑福、蔡旺銓、李中岑等國民黨、無黨籍及民進黨籍市議員，舉行「回應中央疫情防疫政策─建議民代不要跑攤，沒跑攤不算失禮」記者會，公開宣布將配合推行中央防疫政策。

推行不跑攤的民代們表示，中央防疫情中心認為民代是疫情傳染的高危險族群，建議不跑攤、不握手、勤洗手，他們除正面回應防疫總指揮陳時中的呼籲外，也希望這段時間前來陳情的市民朋友們，配合議會要求戴口罩等相關防疫措施，大家共體時艱一起為防疫而努力。

郭信良指出，台南市議會從自身做起，員工們每日早上上班時都會先測量額溫，自主做好健康管理；另外，議長盃各項比賽活動在3月暫停接受申請，全力配合中央防疫。至於議會推行拱手不握手，大家勤洗手的觀念，希望不僅是議會員工，社會大眾也都能習慣以拱手代替握手，平時勤洗手，健康地度過這段防疫期。

郭信良還說，民眾習慣以握手表示熱情，但現今疫情尚未穩定，為了減少傳染的可能性，議會推行拱手不握手的新觀念，希望拱手致意成為常態，大家相互體諒，不握手不代表失禮，拱手更為有禮。

郭信良還強調，依據衛福部所發布的新聞稿，對抗疫病首要就是「勤洗手」，而且要落實肥皂勤洗手正確5步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及7字訣（內、外、夾、弓、大、立、腕），並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病。

市議會也同時邀請市府民政局說明各區里鄰長文康及訓練活動的舉辦情形。民政局主任秘書陳仲杰說明，目前除了永康區及安南區已舉辦2梯的文康訓練活動，其餘梯次及各區尚未舉辦的部分都已暫緩舉辦；此外，已有350家宮廟同意將原有的遶境計畫延期辦理。

洪玉鳳更建議，議長郭信良與市長黃偉哲合拍「拱手不握手」宣導短片，提醒市民朋友共同落實此一防疫作為。

(中時 )