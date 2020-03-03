以色列旅行團回台1人送醫 指揮中心13：30召開記者會 12:172020/03/03 中時電子報 中時、 林周義 、中時電子報、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心記者會，說明最新疫情。(鄭郁蓁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前11名台人參加以色列旅遊團，因與鑽石公主號確診者同機遭遣返，昨晚回台後1人出現呼吸道症狀送醫，目前檢驗結果未知。今天中央流行疫情指揮中心將在13:30召開記者會，說明最新疫情及防疫作為等，《中時電子報》將全程直播。 此外，昨天也新增1例新冠肺炎確診個案，為案34北部50多歲婦女的女兒在陪病時中標，是國內第41名案例。再加上之前遭感染的三名護理人員與一名清潔工，能看出院內感染又多了1名，令人擔憂院內感染是否會再擴大。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #回台 #送醫 #13 #30 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫宅經濟 首購首換搶市 04:102020/02/29 財經焦點 小英翻轉能源政策 他從飯店櫃檯變風電焊工 還能說流利法文 09:012020/03/01 財經 男星拍戲與30公分蛇親密接觸 竟被咬一口！ 18:082020/03/01 娛樂 【新冠孤兒1】台幹回台成人球 四處流浪成防疫缺口 17:552020/03/01 社會 台灣唯一到義大利米蘭時裝周KOL 曝新冠肺炎回台隔離狀況 22:002020/03/01 娛樂 曾公開回台猛用健保看病 女星簽下去「器官捐大陸」 13:162020/03/02 娛樂 衰和公主號確診者同機 台旅客回台要隔離14天 14:112020/03/02 生活 桃園13區衛生所篩檢活動全面停止 20:302020/03/02 生活 別拿健保當族群清洗的藉口 04:102020/03/03 時論廣場 健保擬限縮旅外國人 網傻眼：海外817沒話說嗎？ 08:582020/03/03 政治 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 時事 立委批2300萬人繳錢給14億人用健保 黃士修回4字 - 生活 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 - 生活 台灣負壓隔離病房比南韓多？醫曝費用驚人 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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