日前11名台人參加以色列旅遊團，因與鑽石公主號確診者同機遭遣返，昨晚回台後1人出現呼吸道症狀送醫，目前檢驗結果未知。今天中央流行疫情指揮中心將在13:30召開記者會，說明最新疫情及防疫作為等，《中時電子報》將全程直播。

此外，昨天也新增1例新冠肺炎確診個案，為案34北部50多歲婦女的女兒在陪病時中標，是國內第41名案例。再加上之前遭感染的三名護理人員與一名清潔工，能看出院內感染又多了1名，令人擔憂院內感染是否會再擴大。

(中時電子報)