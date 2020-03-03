華豐(2109)今年1月在出貨及成本改善下，單月獲利0.18億元，2月目前觀察，雖然有新冠肺炎疫情，但影響不大，二輪胎出貨順暢，單月營收有望逆勢成長，優於去年同期，第1季營運展望樂觀。2019年全年有望損平甚至小賺，今年成長動能更強，法人預期2020年獲利將大幅優於去年。

華豐2019年前3季每股稅後虧損0.11元，但因大陸廠虧損減少，第4季有機會獲利，並扭轉前3季虧損，2019年全年轉盈或損平機率大。

該公司車用市場為售後維修市場，主要供應台灣、東南亞、美國及南美洲的修裝市場，年產15萬條。二輪胎事業產品涵蓋摩托車、自行車、沙灘車，國內客戶包括光陽、三陽及YAMAHA等三大車廠，東南亞為泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及印度等市場。二輪胎年產130萬條，去年年增12％，今年上看145萬條，對整體毛利改善有所幫助。

之前因股價波動達到注意標準，公布1月自結損益，單月稅前淨利0.26億元，稅後淨利0.18億元，每股盈餘0.05元。

華豐生產基地以台灣與泰國、美國等地為主，比重約50％、30％、20％。先前美中貿易戰使得台灣、日本及歐洲等客戶訂單需求明顯增加，而新冠肺炎疫情升高，主要產地在大陸以外地區，影響程度也相對較輕，也使得2月接單及出貨沒有太大問題，2月營收可望出現逆勢成長表現。2020年營收法人預估年增1成，獲利成長幅度因費用改善、毛利提升，增幅將優於營收。

(時報資訊)