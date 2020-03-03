《日股》國內疫情延燒，日經指數晨收近持平 12:162020/03/03 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管隔夜美股飆漲，以及全球主要央行可望採取協同行動，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，但投資人對日本國內疫情持續升高的擔憂仍揮之不去，周二日股開高後震盪走低，表現落後其他亞洲市場。日經225指數早盤收漲0.05%，為21,355.20點。東證一部指數跌0.18%，為1523.07點。 不計入鑽石公主號的確診患者，日本境內新冠病毒感染確診病例已超過200人。世界衛生組織（WHO）稍早前表示，日本的疫情是該組織最擔憂的4個國家之一。另外三個國家為南韓、義大利與伊朗。 (時報資訊) #日股 #日本 #日經指數東證一部 也許您會感興趣 推薦閱讀 按兵不動！韓銀意外維持利率不變 04:092020/02/28 全球財經 Watches ＆ Wonders表展喊卡 04:102020/02/28 時尚消費 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 疫情衝擊 韓砸16兆韓元救經濟 20:502020/02/28 財經 百度示警 首季營收將跌5％至13％ 04:092020/02/29 焦點新聞 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 蘇揆呼應陳時中 籲公職民代減少跑攤 10:262020/03/02 政治 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 美歐股市震盪... 疫情擴散 多元配置抗波動 04:102020/03/03 投資理財 財經熱門新聞 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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