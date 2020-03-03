儘管隔夜美股飆漲，以及全球主要央行可望採取協同行動，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，但投資人對日本國內疫情持續升高的擔憂仍揮之不去，周二日股開高後震盪走低，表現落後其他亞洲市場。日經225指數早盤收漲0.05%，為21,355.20點。東證一部指數跌0.18%，為1523.07點。

不計入鑽石公主號的確診患者，日本境內新冠病毒感染確診病例已超過200人。世界衛生組織（WHO）稍早前表示，日本的疫情是該組織最擔憂的4個國家之一。另外三個國家為南韓、義大利與伊朗。

(時報資訊)