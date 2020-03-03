最大鎳生產國印尼發生首例新型冠狀病毒感染者，以及預期美國降息提振經濟，周一LME期鎳漲3.6%，跳回至每公噸1.27萬美元。目前不鏽鋼市場市況平淡，上游廠燁聯(9957)3月不鏽鋼盤價以平盤開出，後市將關注鎳價走勢以及市場供需狀況。

印尼發生首例新型冠狀病毒感染者，對供應帶來不確定性，吸引投資人空頭回補，激勵期鎳漲3.6%，創逾7個月最大單日漲幅。此外，市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)及其他央行將放寬貨幣政策，提振市場投資意願，激勵基本金屬走漲；終場LME期鎳上漲445美元，至每公噸12700美元。

LME鎳價受新冠肺炎疫情影響而走跌，目前不鏽鋼市場市況平淡，上游廠燁聯3月不鏽鋼盤價以平盤開出，另一大廠唐榮(2035)也以平盤開出，有撐盤的意味。

先前受到新冠肺炎疫情影響，LME鎳價2月走低，上周跌至每公噸1.24萬美元之下創下今年新低。受到疫情影響，LME鎳價自春節前夕一路下跌，不鏽鋼上游廠燁聯因此調降2月內外銷盤價，雖LME鎳價續挫，業者認為再降價的意義不大，因此本月內外銷盤價均以平盤開出。

整體而言，第一季鎳價震盪走跌，不鏽鋼價也於2月隨著主要原料鎳價走跌，燁聯主力產品300系列熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調1500元，外銷方面，每公噸下調30美元。3月則為平盤。短期鎳價跌深後急彈，但市場買氣仍平淡，後市需看鎳價是否續揚以及市場需求能否好轉。

(時報資訊)