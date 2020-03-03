為協助3170位身障考生更順利參加今年大專校院甄試，教育部學生事務及特殊教育司推出「UCAT大專院校無障礙校園資訊地圖試辦計畫，讓身心障礙學生、家長與相關人員能預先透過網路查詢考場各項無障礙設施等相關資訊。

目前甄試考場學校加入本項試辦計畫包括淡江大學、國立台灣師範大學、國立台北教育大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學和國立東華大學等校。

「UCAT大專院校無障礙校園資訊地圖」試辦計畫委託國立交通大學籌劃辦理，同時攜手各校身障師生、學務與總務團隊共同進行資訊建置。考生可以使用電腦或智慧手機上網及時查詢各考區(未含致理科技大學)試場周邊環境，目前有學校地圖、各棟建築外觀照片、無障礙電梯及各樓層無障礙廁所位置等相關無障礙設施標示。

考生或家長可以善用此網站功能，預先查詢試場位置及周邊無障礙設施。網站操作教學影片。

教育部表示，目前「UCAT大專院校無障礙校園資訊地圖」計畫目前仍在試辦階段中，期多項功能持續精進，未來此項計畫將逐步擴及全國各大專校院，讓身心障礙學生能夠在無障礙的校園中學習成長，並將無障礙的觀念推廣至大學校園。

(中時 )