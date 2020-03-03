國民健康署今（3）日表示，各級學校已經開學，擔心學童受新冠肺炎疫情影響的家長，可以多鼓勵小朋友補充乳品，透過足夠的營養來強化自身的抵抗力。國健署署長王英偉也分享乳品創意入菜的小技巧，把無加糖的優酪乳或優格搭配水果及堅果，取代一般零食點心，善用食材變化，就能兼顧營養及美味，用健康的生活型態增強抵抗力，共同抗擊疫情。

國健署說，根據2013～2016年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，約有8成以上學童每日攝取的乳品類不足1份（相當於1杯240c.c.的鮮奶或優酪乳）。乳品類不但有鈣質，還有優質的蛋白質、脂肪、維生素A、維生素B群等營養素。

國健署提到，其中鈣質是構成骨骼、維持內分泌、免疫系統及神經傳導功能的重要物質；蛋白質也是構成免疫細胞的重要原料；乳脂肪中含有卵磷脂，是構成腦神經及細胞的必需成分，還能幫助脂溶性維生素吸收；維生素A和B群則參與生理代謝，並可維持免疫系統正常運作。

國健署表示，不只有鮮乳，像是優酪乳、起司、奶粉、羊乳等也富含同樣的營養，民眾可依自身需求選擇合適的產品，若有乳糖耐受不良的情況，可先從小份量開始嘗試，再慢慢增加攝取量，或是選擇乳糖含量低的優酪乳、起司，可避免引起腸胃不適。

國健署說，提供兩個小撇步讓家長、學童可以聰明買、健康吃。第一要看清標示，市售調味乳的乳含量較低，且含糖量高，建議選購無加糖的優酪乳、鮮乳或保久乳為佳。第二是適量攝取，跟著國健署「我的餐盤」口訣－每天早晚一杯奶，一杯為240c.c. 的鮮奶、保久乳，或約1.5~2片的起司。

王英偉說，可以把無加糖的優酪乳或優格搭配水果及堅果，取代一般零食點心；或是將起司搭配時令蔬菜做成焗烤，都是美味又營養的一道菜餚。

(工商 )