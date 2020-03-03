針對金額高達600億「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，時代力量立法院黨團今（3）日舉行「防疫紓困預算，錢要花在刀口上」記者會，立委邱顯智表示，此次預算完全未見勞動部相關預算編列，是否表示行政機關認為，勞工都不需要紓困和照顧嗎？

邱顯智指出，此次呈交給各委員的特別預算案內容十分簡要，金額高達600億，紙本卻只有48頁，質疑預算編列項目是否合宜，例如交通部的預算，依然編列觀光景點和民俗慶典的補助3億元，這種人潮聚集的活動，會不會讓疫情擴大？

另外，邱顯智發現，此次預算完全未見勞動部相關預算編列，質疑行政機關是否認為，勞工都不需要紓困和照顧。他也指出，先前審查紓困條例時，時代力量黨團針對消防人員權益所提出並通過的附帶決議，也沒有在預算書裡看到相關的工作負擔與人力配置等檢討，實在不應該。

邱顯智也表示，蘇貞昌院長今日於院會進行專案報告，紓困特別預算案中有許多項目都過於簡要，例如發放振興經濟抵用券究竟成效如何，目前也尚未看到相應的評估。

立委王婉諭則發現，經濟部針對內需型產業建置智慧平台資料蒐集與管理編列了2億元，而協助中小型企業原本就是經濟部的職掌，為何還需要在特別預算中編列。

針對經濟部編列研發補助預算，立委陳椒華則建議相關補助應設立門檻，對於惡意不給付薪資、違反《勞基法》及《職業安全規範》的廠商要有一定的規範。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)