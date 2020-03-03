新冠肺炎疫情延燒，確診人數已超過41人，除了社會大眾人心惶惶外，各單位也嚴陣以待，新北市長侯友宜今（3）日表示，目前新北市已經超前部屬，替醫護人員做好萬全準，同時他也視察央北青年社會住宅 ，指出為了因應未來若發生社區感染的狀況時，央北社宅將提供這些健康辛苦的醫護人員暫時居住所。

新北市府團隊前往位在新店的央北青年社會住宅視察，目前新北市17家責任醫院總共有75間 負壓隔離病房 ，若社區感染發生，負壓隔離病房收治超過8成時，新北市府便會啟動清空計畫。侯友宜說明，這項計畫就是將醫院內其他病患移到其他醫院收治，並由聯醫三重院區規劃專門收治感染肺炎的病患；而央北社宅也會成為醫護人員的暫居所，「讓他們能安心、無後顧之憂的全力醫治病患」。

侯友宜強調，央北社宅內每間房間都有獨立空調、衛浴、廚具等設備，空間也相當寬敞且通風，第一階段新北市府將先安排224戶讓第一線的醫護人員可以暫時居住，最多可以提供到1022戶，床數最多則可提供1076床，未來也將視疫情發展狀況隨時調整。

對於央北社宅的收費，侯友宜說明，醫護人員入住完全免費外，新北市也將提供交通運輸 、垃圾清運等服務，讓醫護人員能有最充分的休息。他也表示，疫情當頭，「你們在前線打拚，我們做最有力的後盾！」也感謝醫護人員至今的努力。

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(中時電子報)