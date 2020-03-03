由蔡淑臻、王識賢等人演出的《鑑識英雄》，號稱台灣第一部鑑識科技電視電影，還獲得文化部補助上千萬元，但依舊無法回本。製作人顧超賠錢拍片，名下位於大安區的公寓遭到法拍，將於25日執行一拍，但因物件加總底價超過1.2億元，外界認為流標性可能較大。
據《ETtoday》報導，顧超本身是台灣超奇國際影視集團董事長，為了拍兩季《鑑識英雄》豪砸2億元，還曾熱血說：「影片可以賠錢，但是整個產業鏈是賺錢的。」但這部電視劇至今仍無法回本，可能也因此導致他名下的房產遭到法拍。
顧超名下被法拍的物件第一筆位於台北市大安區延吉街70巷，巷口就是銀行、高級鐘錶店；物件分為兩筆，分別是4樓的26坪、4樓頂樓未登記的11坪45年老公寓，總拍賣底價為2175萬元，每坪約82萬元。售屋網站附近的物件，4層47年老公寓的4樓單坪開價破百萬，一間26坪的房子開價就近3000萬元。
另一標為大安區安居街75巷的42年老房，樓層為1樓及地下室共230.25坪，目前是用作辦公室使用，一拍底價1億170萬元；這些法拍物件底價共1億2345萬元。
報導指出，由於延吉街房產頂樓有違章建築，若是1995年的既成違建且未隔成套房，就比較沒有被舉報拆除的風險，但專家預估一拍可能流標。至於安居街房產，一拍時土地鑑價底價就高達8864萬元，導致總金額破億；再加上該區以住宅為主，較無商業效益，第一拍也可能會流標。
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(中時電子報)
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