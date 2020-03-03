受新冠肺炎衝擊，許多夜市、商圈重創，為此政府推出振興抵用券，分為四種，分別可針對在餐廳、夜市、商圈及藝文活動抵用，每張2百元，但原本傳出政府規畫要在異地消費，國民黨立委賴士葆認為不合理，今日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，成功讓蘇貞昌鬆口，同意不必限制異地消費。。

原本傳出行政院官員規畫這些抵用券要到國旅住宿後才能獲得，但對此賴士葆今天質詢時詢問，是否他自己住台北市，就一定要去新北、桃園才能使用？他聽說行政院是這樣規劃。蘇貞昌回稱還沒有定案。

但賴士葆指出，本次因應新冠肺炎立法院通過的紓困振興特別條例給政府很大權力，可以先斬後奏，經費動用完才向立法院報告，經費用不完各部會之間還可以挪用，排除預算法規定，期間長達一年半，所以如今蘇貞昌不能說看立法院決定，身為行政院長，蘇貞昌自己要決定，要盡快定下來。因此賴士葆再度詢問，他作為台北市民，能否在台北市消費就好？不然他就為了2百元的振興券開車去桃園，還要花油錢，搞不好結果賠錢，政府這樣的設計有道理嗎？不要好意變成壞意。

此時蘇貞昌鬆口，表示要達到目的，不要限制比較好，鼓勵消費就好，盡量不要麻煩民眾。賴士葆再追問那何時實施？蘇貞昌表示 相關辦法將於兩周內出台。

(中時 )