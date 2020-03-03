「世界台灣皇帝」藍信棋2020年間領表參選總統，卻在去年9月19日為創造話題，在臉書帳號貼文「攻擊核能電廠、油庫、中斷交通」等文字，涉犯恐嚇公眾罪嫌，士林地院審理後，日前認定言論是個人政治意見的表述，目的並非使人心生畏懼，判決藍無罪。

藍辯稱，是為了參選總統進行連署，才書寫經歷，主張是要用殺戮內戰方式改變國家體制，1996年後就用參與總統選舉方式改變國家體制，因為參選需要到達連署門檻，才會在臉書上進行連署，陳述的內容是希望改革國家，還有本身的經歷，並沒有要恐嚇公眾的意思。

法官審酌，藍在1994年4月21日《自由時報》刊登全頁廣告，內容提及他已經物得天時承運與承傳天命的結合，可以汽車炸毀總統府，隔日新台幣即變成廢紙，輕武器直接威脅核能發電廠，公權豈能不法濫用，無視天理，國家將會成為如何？」等文字，並經士林地檢署檢察官偵查後，藍表示是20年前的主張，並非現實主張，2015年間作出不起訴處分。藍稱，去年貼文是人生經歷，並無恐嚇公眾的犯意。

判決指，藍信棋是為了要使發言更具能見度、影響力，使用煽動群眾的情緒字眼，引發公眾關注，目的是為了要抒發對現行體制、社會環境不滿，並不是要使不特定人或特定多數人心生畏懼，判決藍無罪。

(中時 )