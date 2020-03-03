勞動部今天公布「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，其中此次額外針對長照安排假勞資雙方意願進行調查，發現有逾7成5的資方不同意法令增加「長照安排假」，如增設無薪資的「長照安排假」無論男女有逾7成的勞工會申請。

民間團體曾經倡議的「長照安排假」，在面對家人遇到長照需求的期間內，享有30天的6成薪假及150天的無薪彈性休假，讓勞工可以自行運用。

據僱用管理就業平等概況調查指出，逾7成5的資方不同意法令增加「長照安排假」，原因依序為「人力無法負擔此項假別」、「員工可用其他假別替代」及「長期照顧服務應由政府統一規劃辦理」；同意的事業單位中以最長申請期間為30天最多。

統計顯示，如要增設長照安排假，逾6成事業單位認為應制員工規模情形，其中最多同意為30人以上事業單位可申請；統計發現，若未來法令增加長照安排假，有逾6成業單位認為應制照顧對象，其中以「父母」及「因傷病需照顧之子女」較多。

另針對勞工調查的「工作場所就業平等概況調查」則發現，若法令新增規定受僱者可申請無薪資的「長期照顧安排假」，女性受僱者申請比率達78.4％、男性受僱者達73.9％，處理事項依序為「處理臨時突發狀況」、「防同家人就醫」、「規劃長照資源配置」等；不願申請的勞工主要原因為「擔心收入減少」。

勞動部官員表示，先前曾經召開此次會議討論「長照安排假」，勞資雙方確實有差距及各自的考慮，目前由統計處調查而來的資料將是雙方的基礎，如資方不願意增設最大的考量為人力調度等，後續會再邀集勞資雙方開會討論。

(中時 )