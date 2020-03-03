台南一名女子2月25日攜14個月大女兒從韓國大邱返台，被要求自我健康管理14天，因女兒原定施打德國麻疹與水痘疫苗延遲近3個月，前往台南成大等3家醫院施打，都遭院方拒絕，台南市政府衛生局鄭重澄清，因應國際新冠疫情日益嚴峻，醫院執行感染管制措施，並應防範院內發生感染，台南市3家醫院拒絕自我健康管理14天內之幼兒童施打疫苗，並無不妥。

鄭姓女子指控2月25日帶1歲多女兒從南韓返台後自我健康管理14天，但女兒原定施打疫苗時間已延遲，鄭女2月28日起先後到台南市立安南醫院、奇美醫院與成大醫院要求打疫苗，但都遭到3家醫院婉拒，抱怨女兒如同形成遭推拒的「醫療人球」。

安南醫院說明，鄭女在2月28日前往醫院要求為女兒打疫苗，但她25日從南韓返台，依防疫規定需自主健康管理14天，鄭女到醫院時仍在自主健康管理期間，且若打疫苗後，孩子可能會發燒，一旦發燒，難以在第一時間釐清是打疫苗後正常反應或是因新冠肺炎引起。

奇美醫院說，鄭女是自主健康管理對象，自主管理期間應儘量避免外出，考量兒童打保健疫苗非急迫性就醫需要，建議個案在14天自主管理期後，協助3月11日掛號施打疫苗遭個案拒絕（個案以3月12日要搭飛機，擔心女兒打疫苗後有發燒症狀會遭航空公司拒絕搭乘），院方已向個案詳細說明。

目前正值疫情升溫關鍵時期，各家醫院表示，醫護資源全力投入防、治疫，護理師才好意說明提醒、請鄭女在解除自主健康管理後再帶孩子來打疫苗，才是妥適作法。

衛生局強調，依據傳染病防治法第32條，醫療機構應依主管機關規定，執行感染管制工作，並應防範機構內發生感染。醫院本身為防範院內發生，可制定相關因應措施，包含評估疫區高風險者進入醫院打疫苗，況且該案自韓國大邱返回台，並非急重症患者須緊急接受醫療照護，一般而言幼兒童接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）、水痘疫苗可能出現發燒等免疫反應，在臨床診斷無法區分是新型冠狀病毒感染或是疫苗引起的發燒；另，該案（27日前從韓國入境者）於自主健康管理期間，受傳染病防治法第36條規定，無症狀者儘量避免出入醫療院所等公共場所。

(中時 )