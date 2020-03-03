針對經常性居住大陸地區台商的健保費，民進黨立委林俊憲喊話將修法，要求讓這些人的保費從現行749元提高到12002元，立即引發矚目，連綠委都在表示尊重之餘、委婉提醒謹慎修法「以免歧視」。行政院長蘇貞昌今天出席立院總質詢時，則暫按兵不動，僅表示對立法院的運作他都尊重，頗有「讓子彈飛會一下」的味道。

新冠肺炎疫情延燒，綠營再度以「黃安」個案大加撻伐、再度重提加重海外台人健保負擔「拯救健保」。民進黨林俊憲就宣部要提案修改全民健康保險法，針對1年內未在台灣住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增為健保被保險人第七類。修法若通過，政府將不予補貼這類被保險者的健保費，讓當事人的保費從749元提高至12002元。

今早蘇貞昌赴立院針對《紓困振興特別條例》備詢前，針對媒體以在大陸發展藝人對台發言不友善、是否該調高這些人健保費詢問，蘇揆態度很謹慎，僅表示，他不清楚哪些台籍藝人說了甚麼話，但對立院的運作他都尊重。

至於明年是否有調高健保費的壓力？蘇貞昌說，目前無此規劃，他也還沒接到相關計畫。他說，台灣健保讓世界誇讚、不能讓它倒，如何合理收費與運作，政府隨時都會做各方面的評估，讓健保能繼續存在。

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(中時電子報)