連鎖餐飲集團六角（2732）今年營運成長動能無虞，惟因近期遭逢新冠肺炎疫情逆風，2日股價下探139.5元、創近4個半月波段低點。由於1個月來修正幅度達33.3％，今（3）日跟隨大盤同步強彈，最高勁揚6.94％至154元，早盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。

六角尚未公布2019年財報，受惠「Chatime日出茶太」全球展店效益顯現，2019年自結合併營收創49.53億元新高，年增達28.47％。配合營運優化效益同步挹注，去年前三季歸屬母公司稅後淨利3億元，年增達1.7倍、改寫同期新高，每股盈餘7.72元。

受春節原物料備貨需求提前發酵，以及開市後新冠肺炎疫情影響，六角2020年1月營收成長動能暫緩，該月營收降至3.39億元，月減20.78％、年減12.96％，降至近11月低點。不過，集團表示疫情對「Chatime日出茶太」營運成長動能無虞。

六角透過轉投資56％的杭州瑞里布局中國大陸，對六角營收貢獻約25％。雖因配合防疫政策，杭州瑞里約半數加盟門市延後開業，但因經營面穩健，預期影響為短空長多。同時，「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，亦已分散單一市場營運風險。

六角表示，「Chatime日出茶太」在站穩領先地位的主力東南亞市場仍維持穩定成長，今年除在領先市場維持強勢擴張、以擴大既有優勢外，歐美及新興市場亦將積極布局，規畫首季重返印度及緬甸市場，目標今年展店數再成長3成，營運動能成長無虞。

投顧法人指出，杭州瑞里布局為杭州約50％、東北及雲南各25％，對六角整體營收貢獻約25～27％。但首季為中國大陸茶飲銷售淡季，僅貢獻六角營收約15％，其中杭州地區對營收貢獻約7～8％，若首季均未營運僅影響六角獲利5％，對六角整體獲利影響有限。

投顧法人認為，六角去年店數及獲利表現均繳佳績，營運開花結果。由於各地代理商實力堅強、產品認證完善，今年全球展店動能續強，配合併購上游天恩粉圓垂直整合、挹注成長動能，看好今年獲利維持高成長動能，維持「買進」評等，目標價自196元上修至250元。

(時報資訊)