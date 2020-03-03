中共全國政協委員、疾病預防控製中心研究員孫承業日前做客全國政協「委員講堂」時指出，不要對找到新冠肺炎特效藥抱有太大期望。疫情發展至今，已陸續有105項新老藥物投入臨床研究。孫承業提醒，2003年SARS疫情暴發時跟今天相似，很多機構都去開發藥物和疫苗，但17年來仍然沒有誕生SARS特效藥和疫苗。

中國青年報報導，疫情發展至今，已陸續有105項新老藥物投入臨床研究。孫承業提醒，在這一過程中已淘汰了一批藥物，藥物研究工作是很重要的，但不應該抱太大的期望能「一下找到一個特效藥」。2003年SARS疫情暴發時，跟今天相似，很多機構都去開發藥物和疫苗，但17年來仍然沒有誕生SARS特效藥和疫苗。

全國政協委員、中國科學院北京基因組研究所副所長張德興也指出，不能過於依賴特效藥的出現。藥物研發是一個選項，但如果把治療的希望放在特效藥上，可能會吃很大的虧，好在國家不是這麼做的。

孫承業此前參與制定國務院聯防聯控機制《新型冠狀病毒感染不同風險人群防護指南》等指導性文件。他指出，在新冠肺炎防護方面，很多機構「用了很多辦法，給大家吃各種東西」，如宣稱吃某藥能夠預防，但實際上不要寄希望用一個藥來防住一個病毒，「沒有哪個病毒是靠藥能防得住的」。疫情防控還是要扎紮實實地從切斷傳播途徑、保護易感人群等方面入手。

「委員講堂」是全國政協為委員履職推出的一項創新探索。此次的「委員講堂」中，多位委員結合自身專業，對疫情防控工作建言獻策，並向公眾普及防控知識。北京市原衛計委黨委書記、全國政協委員方來英參與了2003年北京應對SARS疫情的全過程，他認為，由於新冠病毒比SARS病毒傳染性更強等因素，「我們今天面臨的形勢，其實比SARS更複雜。」

孫承業認為，此次戰「疫」難打的原因之一是，自身無症狀的病毒感染者也具有傳染力，並且此類感染者比想像的要多，如最近「鑽石公主號」郵輪乘客樣本檢測發現此類感染者超過了40％。戰「疫」難打的另一個因素是此次感染的醫務人員更多。他強調，全國聯防聯控這一盤棋一定不能亂，大家要堅持住。

(中時 )