蕭尊先博士操作厭氧培養箱。（中研院提供／李侑珊台北傳真）

腸道細菌不僅能幫助消化食物，也透過影響荷爾蒙的組成與平衡，左右人體的生理、發育和行為。中研院生物多樣性研究中心副研究員江殷儒發現，一種厭氧菌具有逆轉荷爾蒙的能力，可以將雌激素逆轉成雄激素。此研究將有助探索腸道菌如何影響人體的性荷爾蒙平衡，對婦女停經、男性禿頭及攝護腺癌等困擾帶來一絲曙光。

江殷儒專長研究微生物代謝多樣性，他的研究團隊已解開幾乎所有微生物在缺氧條件下的荷爾蒙代謝途徑，而這項研究在今年1月刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS），並獲得期刊專文介紹。

人體性荷爾蒙的生成依循固定途徑，必須先從膽固醇轉化成雄激素，再轉化為雌激素。長久以來，科學家認為生物無法將雌激素逆轉為雄激素。本論文第一作者王柏翔博士與研究室同仁合作，從迪化汙水處理廠找到厭氧菌株─脫硝彎桿菌(Denitratisoma sp. strain DHT3)，並發現該菌在含有維生素B12的環境中，可將雌激素逆轉為雄激素。

江殷儒解釋，透過基因體定序與細胞、蛋白質及基因突變等實驗，團隊找到關鍵基因及酵素，並證實此一逆轉反應，是由於細菌具有特殊酵素「新型甲基轉移？」，這種酵素的運作需要維生素B12輔助，而相關基因的表現則受到雌激素的誘導。

研究團隊也發現，甲基轉移？的主要基因emtA，亦存在於人體及動物腸道的厭氧微生物中，如產甲烷古菌及產乙酸細菌。而迪化汙水處理廠，亦是含有多種來自人類的腸道菌的厭氧環境。因此，透過研究可推測，人體腸道菌可能也具備轉化性荷爾蒙的能力。

近年許多文獻皆提及，腸道菌可能會影響人體的荷爾蒙平衡，進而影響我們的生理發育乃至行為，而雌激素也是一種活性極強的環境荷爾蒙與致癌物質，曾廣泛地使用於化妝品、避孕藥以及漁業養殖。

中研院表示，這項研究顯示，腸道菌或許能對人體內的荷爾蒙進行改造與重組，對於利用微生物來分解環境荷爾蒙，也提供了重大的理論支持，若能將相關研究應用於益生菌的研發，將可望解決人體性荷爾蒙失調帶來的困擾。團隊接下來將特別針對人體腸道菌進行實驗，並希望掌握其作用機制及酵素，探討其如何影響人體的荷爾蒙平衡。

(旺報 )