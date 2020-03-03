經濟部等相關部會規劃的振興抵用券，蘇揆同意不要限制異地消費比較好，外界質疑結合國民旅遊的規劃是否大轉彎。行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆的重點是持開放的態度，相信經濟部在做考慮時會把各方意見納入考慮跟評估，包括立委的意見。

振興抵用券方案本周四蘇揆即將聽取政務委員龔明鑫的報告，但蘇揆上午在立法院答詢時，對於立委要求振興抵用券不必限制異地消費，蘇揆正面回應，說不要限制異地消費比較好。

Kolas說，振興抵用券要等方案確定後才會公布，詳細的細節要等周四後再討論，蘇揆答詢的重點是持開放的態度，因為來立法院就是要聽取各方的意見，相信經濟部在做相關考慮時也會會把各方意見納入考慮跟評估，包括立委的意見。

政院通過經濟部原先規劃，強調振興抵用券要結合國民旅遊，Kolas今天說，要如何結合，結合到什麼程度還在討論中。

(中時 )