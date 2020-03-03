近日新冠肺炎第32例確診個案為非法外籍看護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已表示，現在不應追查非法看護，避免進入地下化及造成病患無人照顧的情況，但台北市府就是要逆時中，北市衛生局今早電函北市各醫院，要求醫院對病人自聘外籍看護員，要加強自行管理，如果發現非法外籍看護員，「應通報移民署處理」。

非法外籍看護染新冠肺炎，對於是否要在此時取締非法外籍看護工？先是中央流行疫情中心與勞動部意見不一，勞動部一度要依法辦理，最後勞駕行政院長蘇貞昌出面以「萬事莫如防疫急」調定，支持指揮中心先不取締。

中央部會間對於取締非法外籍看護工步調不一風波才平息，今早北市衛生局電函北市各醫院表示，防疫期間，為強化醫院及照服員防疫措施，請醫院對病人自聘外藉照護員加強管理，並列出五點做法，其中第五點為：「如發現沒有合法證件，應通報移民署處理」，就是要跟中央不同調。

(中時 )