國內新冠肺炎疫情持續升溫，民眾從大陸、香港、澳門、南韓、義大利、伊朗等6個地區返台，都需要居家檢疫14天，且入境後不能搭乘大眾運輸工具，交通部長林佳龍宣布，桃園機場的防疫計程車明日上路，短程採跳表，長程計價則依高鐵票價乘以2倍計算。

林佳龍指出，目前中、港、澳、韓、義、伊朗等國家入境旅客都需要居家檢疫14天，從機場入境後，就不能搭乘客運、軌道運輸等大眾運輸工具，長程旅客如何返家，才不會形成防疫漏洞，就是非常重要的課題。

行政院長蘇貞昌已拍板交通部所提的「居家檢疫者自機場返家交通規畫方案」，3月4日正式上路，將由交通部協調計程車、租賃車合作組成的「防疫車隊」，肩負起接送任務，協助將接觸人數減到最少。

交通部統計，目前自中港澳韓義、伊朗入境的旅客，每天接近1000人，扣除親友接送，約600人有搭乘防疫車隊的需求，其中又以桃園機場最大宗。

桃園機場入境的居家檢疫旅客可以優先親友接送，若無親友方便接送，短程則由計程車跳表計費；長程搭乘租賃車，計價方式比照高鐵票價2倍向乘客收費，政府將另外補助鼓勵協助的車隊。

林佳龍指出，該規劃兼顧居家檢疫者的交通需求，提供點對點的交通服務、候車時間短、防疫風險低，且容易追蹤管理，也可保護居家檢疫者的隱私。政府補貼業者，也能提升駕駛意願，同時不會增加居家檢疫者的交通費用負擔，確實大大降低疫情風險。

(中時 )