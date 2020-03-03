資誠3日全球同步公布2年一度的《2020全球經濟犯罪調查報告》(The Global Economic Crime and Fraud Survey)發現，過去2年來，47％的全球企業都曾遭受經濟犯罪事件，比例為近20年的第二高，僅次於2018年的49％，相關損失總額達420億美元。

根據調查，經濟犯罪率仍保持在歷史高點，對企業的影響比以往任何時候都來得大，源自客戶、消費者的舞弊與詐欺在所有經濟犯罪事件中名列前茅，占35％，高於2018年的29％。受訪企業認為，源自客戶、消費者的舞弊與詐欺和網路犯罪是所有犯罪中最具破壞性的。

全球所有地區在過去兩年都曾遭受源自客戶、消費者的舞弊與詐欺，其中成長最快的是中東地區，從36％增加到47％，和北美地區的從32％增加到41％。

資誠指出，儘管源自客戶、消費者的舞弊與詐欺正在增加，但它也是最能透過各種資源、具體流程和科技來有效預防的經濟犯罪類型之一。

(中時 )