在主要長期客戶Adidas、Puma、Gap等客戶訂單增加下，短纖布料大廠冠星-KY(4439)去年獲利可望創歷史新高；冠星指出，由於公司庫存量至少在3個月上下，首季營運將不受疫情影響而斷貨、缺料。而在新客戶NIKE從第二季貢獻營收獲利下，樂觀看今年營收仍有2位數成長。

冠星2019年營收73.69億元，年成長27.73%；法人預估全年EPS約在14元上下。

據了解，冠星今年將採高股利政策，會以獲利的6、7成，以現金股利方式發放。

第一季原本就是冠星傳統淡季，今年1月因春節假期、工作天數減少因素，營收4.25億元，年衰退16.62%；冠星指出，主要生產基地在越南、柬埔寨，較不受疫情影響，加上庫存量高，沒有斷貨、缺料問題，2月營收與去年同期相當；3月營運就會急起直追，因此，整個第一季的營收將不致衰退。

冠星董事長林錦茂指出，新客戶NIKE從第二季開始，就會陸續貢獻營收獲利；加上舊客戶訂單成長，今年前景仍看好樂觀。

為配合品牌客戶海外採購策略，林錦茂指出，冠星將擴大投資柬埔寨新廠，此廠除為織造染整一體廠，未來也將往下游成衣生產製造進行發展，成為一條龍式產線。

冠星柬埔寨新廠預計將投入2千萬美元，預計今年動工，2021年下半年投產。產線量產後，冠星指出，柬埔寨新廠，每個月可貢獻公司1千萬美元。

(工商 )