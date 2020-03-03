中視周日晚間8點綜藝《飢餓遊戲》開出亮眼收視，4歲以上平均收視達2.09，觸及總人數達112萬人，其中分眾20-44歲有效收視2.40，稱霸3月1日當天各台節目，進行「5%大帝顯靈任務賽」單元時，整段平均收視2.54，「冰上悍將滑冰賽」那一關，整段平均收視也有2.84。整集瞬間收視高點落在3.13，是許孟哲冰球射門沒進還跌倒，而另一隊的王仁甫使命滑冰的時候。

節目收視傳捷報，主持群都很開心，許孟哲該集先是古裝cosplay，又穿上全套配備成了冰上悍將，他人逢喜事爽，也帶旺收視，「如果真要說帶旺，是老婆跟寶寶帶旺。」他認為可能因最近新聞比較多，吸引到一些原本不了解或是忘記他的人，進而又對他產生好奇，但一開始知道製作單位打算要他扮5%大帝時，坦言覺得很鬧，「不過又覺得很好玩，完全沒有抗拒，而且馬上跟製作人說衣服一定要夠華麗，才有氣勢，後來看到之後覺得很滿意。」王仁甫看到他裝扮笑翻，「扮起來好像玉皇大帝。」

錄《飢餓遊戲》大家都想吃到食物。（中視提供）

之後還想看誰「奉獻」，王仁甫加碼，「想看孫協志扮女裝，因為他扮女裝跟他媽媽的相似度是百分之百。」《飢餓遊戲》的遊戲規則是禁食12小時才開錄，以前許孟哲在飢餓中又抽到5%充飢，當下都會爆氣，「我還會氣自己為什麼要接這個節目，心裡也會咒罵，覺得製作單位小氣，但後來頻率高到從生氣變成不敢相信。」甚至他乾脆轉而讚嘆自己的「神準」，還開玩笑說：「看來這三年多的神蹟，累積不少信徒。」好笑的是，中視綜藝的官方臉書也有網友留言，「真的太神了！」

(中時 )