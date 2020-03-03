南韓大邱新天地教會爆發集體感染，導致南韓在新冠肺炎疫情防堵上出現致命破口，最終徹底淪陷。來自南韓的網紅宋讚養，揭開新天地教會的12大秘密，包括嚴格教會規定信徒在參加10萬人大型活動時，每個人都要全程包尿布參與，另外也證實，大陸武漢是新天地教會，在海外最主要的活躍地。

宋讚養透過影片拍攝，對外界解密南韓新天地教會，12個不為人知的秘密。包括了「相信教主是救世主」、「相信教主是不死之身」、「只要相信教主，自己也能成為不死之身」、「不會韓文的話，無法得永生」、「透過洗腦破壞家庭」、「教導詐騙」、「信徒要跟社會斷絕」、「透過繳錢提升在教會內地位」、「傳教分等級」、「參加大型聚會要包尿布」、「不能得病，否則就是有罪」、「培養間諜」等12項維繫宗教運作的秘辛，詭異的宗教規定，讓外界看了嘖嘖稱奇。

宋讚養更透露，每年的3月14日，是新天地一年一度的大型聚會，在這場盛事中，大約會有10萬人同時聚集在大禮堂參加活動，因為人數眾多，加上為了防堵媒體趁亂混入偷拍，教主規定，信徒必須全程包著尿布參加活動，不讓教徒有時間去上廁所。

據了解，南韓新天地教會的大陸分部，主位位於內蒙古及武漢，其中武漢市，是最活躍地區，目前武漢教會有357名信徒，教會聲稱，自2018年開始，就已關閉武漢教堂，信徒改用線上方式做禮拜。但這項說法，被韓媒踢爆，武漢信徒是怕被大陸公安抓到，才改成地下秘密集會。且已有紀錄證實，今年年初的確有信徒從武漢返回南韓，這也是新天地教會被質疑，是爆發大型感染源頭的主因之一。

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(中時電子報)