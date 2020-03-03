受新冠肺炎疫情影響，航港局今日表示，取消原定3月16日至22日委辦今年第一梯次船員岸上晉升訓練及適任性評估，有439人受影響。

航港局表示，主動為報名人員資格續用至第2梯次（已公告自5月4日起報名，7月13日起施訓），無須再次報名，有關後續作業請洽中華海員總工會02-25150304、25150307或上該會官網掌握最新消息。

另外，航港局昨天也宣布，取消原定3月14日至15日舉行今年度第1次航海人員測驗，共597人受影響。

(中時 )