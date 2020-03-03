首梯次船員岸上晉升訓練 航港局宣布取消 12:402020/03/03 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，航港局今日表示，取消原定3月16日至22日委辦今年第一梯次船員岸上晉升訓練及適任性評估，有439人受影響。 航港局表示，主動為報名人員資格續用至第2梯次（已公告自5月4日起報名，7月13日起施訓），無須再次報名，有關後續作業請洽中華海員總工會02-25150304、25150307或上該會官網掌握最新消息。 另外，航港局昨天也宣布，取消原定3月14日至15日舉行今年度第1次航海人員測驗，共597人受影響。 (中時 ) #取消 #影響 #報名 #梯次 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 托育員不足 愛樂分托嬰遭停業 04:102020/02/28 地方新聞 直播氣管切開插管手術！武漢70歲新冠肺炎危重患者獲救 18:532020/02/28 兩岸 明西半部空品「紅色」警戒 周日下半天鋒面來襲 22:292020/02/28 生活 護理師租房遭拒 陳志金一理由嗆爆房東：乾脆別出租 20:012020/02/29 生活 在陸演唱會喊卡 衝擊台獨立樂團 04:092020/02/29 時尚娛樂 朴敘俊栗子頭夯每4天得修髮 04:102020/02/29 娛樂新聞 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 業者拒送便當到醫院 但這間醫院收到免費餐 16:042020/03/01 生活 感謝防疫人員辛勞 餐廳推專屬優惠 20:082020/03/02 生活 憂醫護遭歧視 中央力挺可舉發 04:102020/03/03 生活新聞 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 台灣爆無症狀傳染 陳時中認證5地點最好少去 - 生活 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 直播》院內感染再擴大！案34同病房陪病家屬確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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