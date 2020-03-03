北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、曾為國家衞健委醫療專家組成員王廣發1月初赴武漢研究疫情，不幸染上新冠肺炎，他當時稱是透過眼膜感染。但他近日接受陸媒訪問時表示，自己應是透過氣溶膠傳播感染的，但之後無傳染給其他人。

王廣發指出，氣溶膠傳播是病毒顆粒可能粘在粉塵上，或細微的液體滴上，然後懸浮於空氣中，維持時間較長，可遠程輸送，如冷氣機回風，「如果在特別密閉的空間裏有病人，即使其他人戴了口罩，也不一定幸免」。他又稱，氣溶膠粒子不像飛沫那麼大，後者很快掉落地面，傳染性較小。

王廣發認為，病毒溯源工作實際上非常有意義，比如SARS，發現了它的中間宿主，發現了它的源頭在哪。只要發現了病毒的源頭，不接觸這些野生動物，病毒就不會再向人類傳播。同樣新冠病毒也是相似的。只要找到病毒源頭，把源頭掐掉，可能疫情就會根除。如果不能找到源頭並阻斷，病毒就可能常駐人間了。

同時，王廣發提到，與SARS相比，醫院沒有成為傳染源，反映了這次醫療機構的防控意識比較強。這次疫情初期的一些醫務人員感染，後來透過疾控系統分析，主要是因為當時病人突然增多，防控隔離不到位，病人隔離也不到位。

(中時 )